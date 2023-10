"El cáncer no es castigo, es señal de alerta": Francis Mora, una sobreviviente rosa

En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, cada 19 de octubre el mundo se une para concientizar sobre la prevención de esta enfermedad, honrando a las mujeres que han perdido la batalla y celebrando a quienes lograron superarlo. La asistencia a chequeos, el diagnóstico adecuado y el tratamiento correcto son algunas de las bases para mejorar los pronósticos ante esto.

Sin embargo, en Venezuela continúa siendo la mayor enfermedad silenciosa que ataca a la mujer, donde, de acuerdo con los datos preliminares del estudio sobre pronósticos del cáncer en el 2023 realizados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), anualmente se diagnostican más de 8 mil 600 casos de cáncer de mama en el país, de las cuales 3 mil 500 mueren aproximadamente.

La ginecóloga obstetra del centro médico Salud Vital, Clarisbel Bravo, explica que en el Zulia no existe un sistema de estadísticas donde se lleve un control de los pacientes identificados, aunque se sigue encontrando que la mayoría de los pacientes suelen conllevar una condición genética, por lo que los antecedentes familiares pueden ser una fuente para desarrollarlo, pero también para prevenirlo.

Como cualquier enfermedad, con un estilo de vida saludable, buena alimentación, hacer ejercicio, y evitar el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo, se puede evitar un poco lo que estamos predispuestos desde el punto de vista genético ", explicó la doctora Bravo. Añadiendo que, en el caso de las mujeres que logran culminar sanas su tratamiento, deben acudir anualmente a sus consultas con el oncólogo y mastólogo, ya que el porcentaje de recaer en la enfermedad puede aumentar si no se asiste a los chequeos necesarios.

Estas visitas vienen precedidas de unos estudios de extensión que primeramente se hacen trimestrales. Una vez el especialista considere que haya mejora, pasan a ser semestrales y por último anuales.

El doctor Albert Jaramillo, ginecólogo obstetra de La Milagrosa Clínica Dr. Carlos Alaimo, también recomienda realizarse un ecograma hepático, pues "la primera metástasis después del cáncer de mama es hacia el hígado".

El autoexamen en casa es recomendable para descartar bultos en la mama o axila; sin embargo, durante las consultas de pesquisa se puede descartar otros síntomas como piel de naranja, pezón invertido y secreciones del mismo, al igual que realizarse una mamografía anual después de los 35 años.

La historia de Francis Mora inicia en el 2019, cuando a sus 46 años fue diagnosticada con cáncer de mama en su seno derecho, transitando la etapa III del tumor.

En asistencia a un plan de salud que compartía con una amiga, cumplió con un chequeo ginecológico donde le realizaron su correspondiente consulta de pesquisa; todo había salido perfecto. Sin embargo, Mora relata que durante dos meses asumió la carga de la casa de sus padres, por lo que el estrés con el que cargaba había sido muy grande.

Cuando todo volvió a la normalidad, recuerdo que estaba el aire encendido de mi cuarto, hacía mucho frío y me toqué el pecho porque sentí mis pezones erectos, pero de repente pensé 'ya va, eso no es un pezón. Un pezón no está tan arriba’”.