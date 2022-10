El cachorro Chasse continúa perdido, su dueño ofrece recompensa

Lleno de preocupación, el ciudadano Pedro Peña continúa la búsqueda de Chasse, su mascota, quien se encuentra perdido desde el 1 de octubre en el mediodía, en el barrio Cardonal Sur, ubicado en la parte de atrás de la urbanización el Trébol, en Maracaibo.

“Yo me fui al trabajo y al llegar a las 8:00 p. m. me informan que chasse no estaba desde temprano y que incluso no almorzó”, informó su dueño, quien inmediatamente inició su búsqueda en los barrios cercanos y otros sectores de los alrededores, sin embargo, fue “imposible ubicarlo”.

Asegura que lo ha buscado en varias zonas de Maracaibo como Integración Comunal, Zona Industrial, Vía el Aeropuerto, El Soler, La Polar, y muchas más, pero no ha visto rastro del canino.

“Chasse tiene características únicas. Es de color beige en la mayoría de su cuerpo, de contextura delgada y su rabo no es encorvado, sino largo y recto con una ligera sombra es su lomo un poco más oscura; sus orejitas las pone hacías atrás y sus ojos son miel. Responde al llamado de "Cheis"; es dócil, no es un perro agresivo; Su trompita es negra pero solo hasta la mitad, no hasta su frente ni sus ojos”, explica Peña.

Han sido días “muy duros” para este hogar: “Chasse ha sido siempre un gran amigo, su amor es incondicional y tiene un fuerte conexión conmigo”, expresa su dueño; y manifiesta que su “más profundo dolor” es que el canino nunca se ha visto en situación de calle y no sabría defenderse, ni siquiera ha estado amarrado, ya que su dueño considera que a “un gran amigo no se encadena al sol y al agua”.

“He ofrecido $50 de recompensa a quien me lo entregue, y más aún, así se lo haya llevado que acepte la recompensa y ya. Yo solo quiero a mi hijo de vuelta”, dice.

Asimismo informa que Rocky, su otro perro, ha entrado en una etapa de rebeldía, ansiedad y llanto por su hermano (Chasse), “Todos los días lo llama, a toda hora”. Los cuadrúpedos han crecido juntos y nunca habían sido separados.

“Ellos han crecido en mis brazos con mucho cariño y amor, porque a pesar de ser animales son un miembro más de la familia”, dijo Pedro Peña.