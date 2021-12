Ejecutivo promete resolver "al 100 %" los problemas del agua en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió este jueves que su Gobierno va a resolver "al 100 %" los problemas de suministro de agua, un bien al que, según distintos estudios, solo el 28 % de los ciudadanos del país tiene acceso de manera constante.

Según un estudio de la ONG Ciudadanía en Acción, solo el 28 % de los venezolanos tiene agua corriente el 90 % de las horas de la semana.

Esa situación, que comenzó hace años, ha provocado que los venezolanos tengan que acudir a ríos, arroyos de montaña, fuentes o cavar pozos en sus domicilios para tener acceso al agua.

Pese a que las imágenes de caraqueños buscando agua en distintos puntos son cotidianas y muy extendidas, especialmente en los cerros que marcan el final de la capital, Maduro comentó que solo recientemente fue testigo de una de estas escenas.

Me paré en un lugar, unas vecinas en Caracas me dijeron 'presidente aquí, en este barrio antes, hace un año, dos años, no fallaba el agua, ahora, no llega y tenemos que bajar a la avenida para buscarla'", comentó acerca de uno de los actos más habituales en la capital y que, aparentemente, desconocía.