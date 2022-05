Eduardo Vale: "No permitiremos ningún tipo de agresión y mucho menos a periodistas"

El pasado jueves 5 mayo, se presentó un altercado entre los concejales y los periodistas presentes en la primera Consulta Pública sobre la Ordenanza del Premio Municipal del Periodismo, la cual busca modificar las normas de participación en el concurso, donde solo puedan postularse Periodistas titulados por una universidad pública o privada del país.

Por lo cual los concejales del Gran Polo Patriótico no están de acuerdo, alegando que estos cambios excluyen a los comunicadores "populares o comunitarios" que no cuentan con un título universitario pero que se dedican a la labor de informar por diferentes medios.

Nosotros como Concejo Municipal de Maracaibo rechazamos contundentemente e institucionalmente los hechos ocurridos el día jueves en la primera Consulta Pública que se hacía de la reforma a la Ordenanza del Premio Municipal del Periodismo. Lamentamos los hechos y condenamos la situación presentada entre el concejal, José Sierra y la periodista Leonor Arguelles luego de una discusión por puntos de vista diferentes la cual llevó a una suspensión bastante preocupante, triste y lamentable", expresó el presidente, Eduardo Vale.

Además agregó que "es un tema de intentar boicotear nuestra consulta pública, la cual nosotros no vamos a permitir de ninguna manera, como tampoco vamos a permitir ningún tipo de agresión de género ni mucho menos contra una dama como lo es la periodista Leonor Arguello, o hacia ningún periodista, debemos respetar cada una de las partes, la idea es avanzar en pro a una mejor Maracaibo".

El presidente, además, informó que el cronograma pautado para la aprobación de dicha reforma se seguirá llevando de manera continua. El día lunes 9 de mayo a las 2:00 p.m. se realizará la segunda Consulta Pública para luego el día miércoles 11 de mayo realizarse la segunda discusión en plenaria de la Cámara Municipal.

"Nuestra posición ante los cambios de esta Ordenanza ha sido clara, hay algunos concejales que no están de acuerdo por el tema de lo que ellos denominan los comunicadores alternativos y también he sido claro que pueden presentar una propuesta para nosotros evaluar una nueva Ordenanza donde se le pueda entregar un reconocimiento a estas personas, pero no dentro del Premio Municipal del Periodismo", finalizó Vale.