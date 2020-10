Dos meses sin electricidad tienen 20 familias del sector 10 de San Jacinto

La explosión de un transformador, en el sector 10, calle 04 de la comunidad de San Jacinto, dejó sin electricidad a 20 familias que viven en la zona.

Los afectados cuentan que desde el 20 de agosto, cuando se dañó el transformador, no tienen vida: de día no pueden cumplir con sus actividades cotidianas y de noche no pueden descansar por las altas temperaturas y la plaga de zancudos que los azota por la falta del servicio eléctrico.

Los habitantes han hecho varios reclamos a Corpoelec, pero la única respuesta que le da la empresa es que entre los propietarios de las viviendas afectadas deben reunir los 6 mil dólares que cuesta el transformador para reponer el servicio.

La situación de los que habitan en las casas que quedaron sin energía empeoró el pasado domingo 04 de agosto, cuando trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional se llevaron la “Iguana” del transformador averiado hace 60 días.

Niños, adultos, abuelos y personas con discapacidad sufren a diario el calvario de no tener electricidad, razón por la que hacen un llamado a las autoridades municipales, regionales y nacionales para que solucionen la problemática de los que viven en este lugar del Norte de Maracaibo.