Docentes venezolanos consideran como “piratería” la educación a distancia

Las clases del cronograma escolar 2020-2021 que se desarrollan online son consideradas por el gremio de educación como una “piratería”, pues afirman que no están cumpliendo con el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que la formación académica es delegada a padres que en ocasiones no tienen conocimientos pedagógicos.

Guías, lecturas, tareas y asignaciones es lo que están enviando por correo para ser desarrolladas en casa con algunas asesorías vía internet o WhatsApp, lo que limita el proceso de enseñanza y la aclaratoria de dudas por parte de estudiantes porque no hay comunicación cara a cara entre alumnos y docentes, reseña La Prensa de Lara.

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores explicó que todos esos factores contribuyen para que la educación de hoy sea una piratería, ya que en el cronograma no están incluidos los elementos esenciales de una educación de calidad, pues solamente el enviar y recibir una tarea no es garantía de que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios.

Bolivia Suárez, presidenta de la Subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN) comentó que a través de las clases a distancia también se están obviando las materias científicas y prácticas como física, química, matemática y biología “y hasta lo teórico también desapareció porque solo envían tareas y así un estudiante no aprende”.

La diputada dijo que eso afecta el rendimiento del estudiante, pues no puede acceder a un laboratorio y van mal preparados. Suárez señaló que el régimen de Nicolás Maduro con la educación a distancia sólo pretenden aparentar que están avanzando en la educación “pero eso no es así porque la realidad la viven las personas más desfavorecidas”.

Los estudiantes también llegan a un punto en el que pierden el interés por la educación, en especial los que no se adaptan a lo virtual “porque en casa no tienen una disciplina, no hay horarios y se obvian elementos de la educación donde un joven drena y se relaciona”, dijo María González, psicóloga.

Añadió que en este tipo de modalidad el padre juega un papel fundamental, pero en su mayoría no logran transmitirle los conocimientos porque no manejan habilidades pedagógicas ni domina las estrategias