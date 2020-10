Docentes zulianos acataron el llamado a la protesta

Docentes universitarios y de los ciclos de la educación básica, media y diversificada en el estado Zulia con el apoyo de los estudiantes universitarios, protestaron este miércoles en las afueras de las instalaciones del Ministerio del Trabajo en la ciudad de Maracaibo, para exigir reivindicaciones salariales y mejores condiciones para dar clases durante la pandemia del Covid-19.

Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio zuliano (SUMA), señaló que los docentes no solamente reclaman por salarios justos, sino por una educación pública de calidad.

“El magisterio reclama con derecho que está regalando su trabajo. Un docente desde nivel prescolar hasta universitario percibe un sueldo entre $1.5 y $3 mensuales puede decir que está trabajando, se puede decir que son un esclavo del trabajo, por eso hoy toda Venezuela se ha unido por una causa, por la educación (…) La protesta no termina hoy, la protesta va a continuar mientras tengamos estos salarios de hambre”, afirmó.

Entre tanto, José Javier Barboza, dirigente estudiantil de la Universidad del Zulia (LUZ) en compañía de estudiantes de la principal casa de estudios superiores de la región estuvo presente en apoyo a los docentes.

“Hoy se ve afectada la educación venezolana, la educación que hoy tenemos que respaldar y resguardar, sin educación no hoy país. Es por eso, que hoy estamos aquí iniciando esta lucha, diciéndole al régimen que no nos vamos a arrodillar ante esta atrocidad de querer acabar con la universidad”, aseveró.

Marisela Reverol, coordinadora de profesionales y técnicos de UNT Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre Zulia, manifestó que los docentes dan una muestra de unidad en esta lucha por las mejoras de sus condiciones.

“Esta es una manera de iniciar una lucha que va a continuar y que debemos seguir apoyado buscando de una u otra forma respuesta para nuestros maestros, un país sin educación es un país ignorante y tenemos que seguir avanzando en nuestra lucha para lograr que Venezuela sea lo que alguna vez fue en otrora”, enfatizó.

José Luis Alcalá, presidente de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, aseguró que los docentes venezolanos no tienen las condiciones para dar las clases por culpa de la mala administración del gobierno de Maduro.

“Estamos aquí todos los comandos políticos por la libertad y las elecciones libres apoyando a los docentes del Zulia y de Venezuela, en un país donde los docentes salen a la calle en esta lucha justa por sus reivindicaciones salariales, por muy humanistas que quieren ser no tienen condiciones para dar clases, no hay electricidad no tienen internet, los salarios no les alcanza ni para comprar un celular decente y mucho menos para comprar comida, esto tiene que cambiar porque el gobierno nefasto acabó con todo”, expresó.