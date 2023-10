Devotos se concentran en la basílica para venerar a La Chinita en su bajada

La inclemencia del sol no es un detenimiento para los fieles. "No me importa el sol con tal de estar cerca de La Chinita y ver su bajada", expresó Mariela Nava, devota que se acercó a la 1:00 p. m. a la iglesia para esperar la bajada, programada para las 5:00 p.m.