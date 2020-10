Despliegan 140 efectivos de la GNB para mantener el orden público en Maracaibo

View this post on Instagram

Despliegue Especial De Contención Activa Y Orden Público en Maracaibo y San Francisco. Este #5Oct nos desplegamos en Contención Activa y Orden Público en los Municipios #Maracaibo y #SanFrancisco. Con el empleo de más de 140 hombres y mujeres, que tienen la finalidad de garantizar la Paz Social y Evitar cualquier alteración de Orden Público que se pueda presentar. @fabio_zavarsep @gnbolivariana @gnb_gdjuvenal @dcabellor @casanajc @zodizulia