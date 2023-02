Desolado, así se encuentra el Terminal de Maracaibo a inicio del asueto de Carnaval [+Fotos]

El típico bullicio entre vendedores y choferes, el colapso de las agencias de viajes y la gran afluencia de pasajeros desapreció del Terminal de Maracaibo a inicios de la temporada de Carnavales 2023.

Este viernes 17 de febrero, el principal terminal de transporte terrestre de la capital zuliana lucía desolado pero con una gran cantidad de unidades disponibles a la espera de usuarios para poder partir hacia sus destinos.

Johan Urdaneta, un conductor que cubre la ruta Maracaibo – San Cristóbal, detalló que este Carnaval 2023 no se compara con los años anteriores, porque los usuarios no planificaron viajar o movilizarse durante el asueto.

“Estamos desde las 6:00 de la mañana y a esta hora (12:00 del mediodía) todavía no hemos salido. Ya no es como antes, este Carnaval 2023 no ha sido movido, hay más carros que usuarios”, dijo el chofer de la línea de carritos por puestos.

Su opinión fue compartida por Leny Quiva, vendedora de una agencia de transporte, aseguró que la movilidad era “termino medio” y que espera que la afluencia de pasajeros sea mayor para la temporada de Semana Santa.

Por su parte, Cristian Rivero, otro de los asesores de viajes del Terminal de Maracaibo, también lamentó la ausencia de usuarios mientras esperaba poder vender pasajes a uno de los cuatros destinos que oferta: Caracas a $27 por pasaje, Maracay $25, Valencia $23 y Puerto la Cruz $45.

Pese al atípico panorama, Rodman Urdaneta, director del Terminal de Maracaibo, detalló que Mérida, Coro, Caracas, Valencia y Maracay se encuentran entre los destinos más solicitados por los maracaiberos para el asueto.

“Aunque ha sido muy poca la afluencia de pasajeros, porque sabemos la situación económica del país, estamos preparados para recibir mas de 3.000 usuarios y trabajaremos durante las 24 horas en la temporada”, dijo el funcionario durante una rueda de prensa.

Detalló que el terminal de pasajeros dispone de 375 unidades listas y un stop de 150 unidades adicionales “por si viene una cantidad alta de usuarios”, también resaltó que los buses parten desde las 5:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche “por seguridad”.