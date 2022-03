Desmienten venta del hotel Meliá Caracas [+Comunicado]

La compañía Meliá Hotels International desmintió, a través de un comunicado, que su hotel en Caracas esté en venta.

"La Compañía continúa apostando por un activo extraordinario como es su hotel Meliá Caracas", afirmó.

La información sobre la supuesta adquisición del hotel fue desmentida, luego que varios medios de comunicación replicaran una información de la revista especializada en mercadeo Producto.

La web especializada publicó esta semana que el propietario de las cadenas de tiendas Traki y Tío Ammi, Antonio Chambras, habría adquirido al hotel Meliá Caracas de Sabana Grande por un valor de 50 millones de dólares, ya que "la cadena de hospedajes española tenía la intención de salir de este activo hace mucho tiempo".

El hotel tiene 430 habitantes, 236 apartamentos, 28 salones de convenciones y tres espacios para restaurantes. La intención de la venta sería liberar recursos e invertir en un nuevo hospedaje de la cadena, ubicado en la urbanización La Castellana.

A continuación el comunicado íntegro:

Meliá Hotels International quiere desmentir, de manera inmediata y tajante, la información que anunciaba la venta de nuestro hotel Meliá Caracas.

Ni el establecimiento está en venta, como afirmaba el medio, ni conocemos a la sociedad identificada como presunta compradora, ni la supuesta “noticia” ha salido en modo alguno de fuentes de la compañía.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá, además de un amplio portfolio de hotelesbajo el sello Affiliated by Meliá.

La Compañía es una de las compañías líderes mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio.