Desireé Boscán, la zuliana que revoluciona en el mundo de la cosmiatría con la reconstrucción de estrías

En el Zulia son pocos los profesionales de la Cosmiatría, entre ellos destaca Desireé Boscán, una especialidad que abarca desde las técnicas de camuflaje y reconstrucción de estrías al microneedling.

Tras ejercer por más de ocho años como contador público, en una firma propia, Boscán decidió trabajar en algo que pudiera desempeñar con sus propias manos.

“No pares hasta sentirte orgullosa”

En 2018 emprendió una nueva aventura en el “maravilloso mundo de la belleza” al realizar su primer curso de camuflaje de estrías que la llevaría a profundizar más en el conocimiento de la piel y especializarse como cosmiatra profesional.

“A partir de allí, todo cambió (…) Me inspiró leer historias de empresarias exitosas, eso me dio más fuerza al tomar la decisión riesgosa de buscar otros horizontes. A pesar de haberme cambiado a esta profesión, de emprendedora y cosmiatra, hoy en día siento que no perdí́ mi tiempo con la anterior, todo lo contrario, eso me brindó experiencia y conocimiento que he podido aplicar durante estos casi tres años en mi propio negocio”, comentó la zuliana a Versión Final.

Otras de las razones que la alentaron a emprender son la libertad, el deseo de cumplir sus sueños y las ganas de ser su propio jefe.

“No hay algo mejor que eso, siempre me gusto ser eso, mi propio jefe y esta experiencia te regalará grandes vivencias y aprendizajes. Por eso, cuando llegue el momento no debes dudarlo de seguir buscando lo que te apasiona”, manifestó Boscán, quien aseguró que una de las frases que la identifica es “no pares hasta que te sientas orgullosa”.

Tras el paso del tiempo, Boscán se ha especializado en diferentes academias nacionales e internacionales y es técnico en microneedling. “Utilizo micro-agujas para mejorar el aspecto de la piel y las estrías a través de la reconstrucción de estrías antes de la realización del camuflaje”, refirió la cosmiatra.

De qué trata la cosmiatría

Antes las dudas de qué trata su profesión, Boscán explicó que “no es más que el especialista encargado de los cuidados cosméticos y estéticos tanto de la piel sana como de la enferma”.

@desirestyle, como es conocida Boscán en Instagram, detalló que el cosmiatra “tiene conocimiento de las patologías comunes, anatomía y fisiología, con el fin de poder aplicar los distintos tratamientos y técnicas para el mejoramiento del aspecto físico de sus pacientes”.

“El cosmiatra realiza tratamientos con productos de uso tópico y aparatología especializada para el cuidado de la piel. Sin embargo, al pasar de los años, desde que en un congreso de dermatología en los años 50 se utilizara por primera vez el término, al día de hoy, se le considera una carrera universitaria”, enfatizó.

Subrayó que la cosmiatría se diferencia de la dermatología, porque esta última profesión “es la encargada de diagnosticar a profundidad las afecciones de la piel, procurándoles una solución médica, a través de tópicos o medicamentos; mientras que el cosmiatra, a la vez que cumple la función de auxiliar del especialista, provee técnicas post-operatorios para la mejor y mayor recuperación del paciente; realiza limpiezas faciales, masajes corporales, hidratación y nutrición de la piel y manejo de aparatologia, mejorando tanto su aspecto como su salud”.

La actualización y la innovación son algunas de las características que destacó la especialista de esta carrera “debido a que la industria cosmética y estética avanza a pasos agigantados consiguiendo soluciones cada vez más eficaces para las diferentes dolencias de la piel”.

“Aquí en Venezuela, agregó Boscán, hay pocas instituciones donde se puede estudiar cosmiatria a diferencia de otros países como Argentina y EE. UU. donde en diferentes casas de estudios ya existe como una carrera universitaria”.

Resultados en pacientes, su mayor satisfacción

Señaló que en particular, no se compara con sus colegas y que unas de sus cualidades profesionales es “dar lo mejor de mí a mis pacientes, preparándome en conocimiento y productos de calidad que me den los resultados soñados”.

“De mi trabajo, me encanta verles sus sonrisas después de los resultados, es la satisfacción más grande. Sin dudas, me ha hecho amar aún más esta hermosa profesión”, añadió Boscán al tiempo que detalló que posee en su estudio “lo último en tratamientos de belleza” en Maracaibo y en toda Venezuela.

Sobre la técnica de camuflaje para desaparecer las estrías, aseguró que consiste en tatuar la piel con pigmentos especiales permanentes, que van rellenando la estría con el mismo color de la piel, estos pigmentos son alojados en la segunda capa de la piel donde no hay renovación celular lo que hace que los resultados sean permanentes.

Comentó que se puede realizar en cualquier zona del cuerpo, abdomen, muslos, glúteos, senos y brazos, incluso hasta en cicatrices. “Es ideal para todos los colores de piel y es importante señalar que solo se pueden tratar las estrías de color blanco ya que estas están totalmente cicatrizadas”, refirió.

“Los resultados después de realizar un camuflaje de estrías no son instantáneos. Es importante tener paciencia dejar que la piel haga su proceso de regeneración natural. La piel de las estrías es una piel más delgada y por ende más sensible; el área se tornará rosada, inflamada y luego en el proceso de cicatrización se pueden oscurecer para ir bajando el tono hasta obtener el color deseado; el tono de tu piel”, añadió.

Precisó que este proceso podría durar de unos 30 a 60 días, al depender del tipo de piel y los cuidados que la persona tenga.

Boscán, quien atiende en el Zulia, y está dispuesta a llegar a otras latitudes, posee un segundo certificado en esta especialidad, que obtuvo de las manos de Rodolpho Torres, un tatuador brasileño creador del camuflaje de estrías, un tratamiento que desde 2016 “tiene revolucionado al mundo entero”.

La cosmiatra dijo que “el camuflaje de estrías es una técnica que ha llegado para quedarse, ya que sus resultados son sorprendentes, porque podemos disimular las estrías hasta un 90 %, haciéndola muy solicitada tanto en Colombia, EE. UU. y Latinoamérica que paso a paso se ha ido apoderando aquí en Venezuela”.

Hasta la fecha, la marabina ha realizado la técnica en más de 100 personas en diferentes áreas del cuerpo “con resultados satisfactorios”. En su estudio comúnmente atiende a mujeres entre 18 y 40 años.

Fibroblast, microneedling, peeling químico, blanqueamiento de zonas íntimas, son otros de los servicios que ofrecen Boscán, quien próximamente se estará graduando de Artista Phibrows en la academia Phiacademy.

Para quienes deseen realizar estas técnicas pueden comunicarse con la especialista a través de WhatsApp al 0414-606-5722 o escribirle por mensaje directo de Instagram. También dispone del siguiente correo desirestylestudio.gmail.com.

