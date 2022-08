Denuncia que no atienden a su esposa para una operación de cadera en Cabimas

Pedro Jesús Acosta fue desde Santa Rita, en la Costa Oriental del Lago (COL), al diario Versión Final, para denunciar que su esposa no ha sido atendida de la mejor manera en cuanto a una afección que tiene en la cadera. Necesita ser operada, pero desde hace tres meses que han acudido a Cabimas para la intervención quirúrgica, no ha recibido respuesta alguna.

Acosta dijo que se desempeñaba como motorista en los buques, y asevera que mientras él está en tierra firme no percibe ingreso alguno. Además, los hijos de ambos emigraron a Ecuador.

Ni su cónyuge Nancy Martínez, de 54 años, ni él tienen asistencia alguna por parte del Estado.

Afirmó Acosta que el gobernador Manuel Rosales llegó a Santa Rita a la inauguración de una plaza. Él le entregó al mandatario regional un escrito a través del que solicitó la ayuda para su esposa, quien actualmente está postrada en una silla de ruedas y necesita ser operada en la cadera.

El denunciante dijo que el Gobernador entregó el escrito al alcalde de Santa Rita, Alenis Guerrero, para que él gestionara la intervención quirúrgica que necesita su pareja.

No obstante, Acosta y su señora esposa han ido tres veces al Hospital General de Cabimas, pero la respuesta que reciben es nula.

Cuando la atendieron por primera vez les da como asco atender a la gente y si no tienes la plata para comprar el medicamento ni te la miran", señaló.

Añadió que en ese centro de salud "lo que hicieron fue ponerle un yeso a mi esposa que casi me le come la pierna".

Asegura que en el Hospital no la quieren atender, porque le dicen que debe contar con dinero para la radiografía y él prácticamente está desempleado porque "uno como oficial de la Marina Mercante si no está embarcado no gana plata".

Dejó un número telefónico para que alguna institución o empresa pueda brindarle ayuda a su esposa: 0424-6923802, de un amigo de apellido Molero, pues Acosta dice que su teléfono fue robado.