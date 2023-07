Denuncia: Adrián Inciarte asegura sumar seis días desde la desaparición de sus hijas Adrianna y Arianna

El marabino Adrián Inciarte suma seis días llenos de incertidumbre desde la desaparición de sus hijas: Adrianna y Arianna Inciarte.

El joven de 27 años relató a Versión Final que hasta el 2022 estuvo residenciado en Cali, Colombia, donde vivía con su expareja, Yamdeimar María Refunjol Ávila, y sus dos hijas en común. A mediados de 2022, cuenta Inciarte, rompió relaciones con la madre de las niñas, por lo que acordaron su regreso a Venezuela con Adrianna y Arianna.

Durante el proceso de separación, Inciarte inició procesos legales en julio de 2022 para quedarse con la custodia de las menores. Un año y tres meses después, su expareja regresa a Maracaibo con la intención de llevarse a las niñas a Colombia.

Adrián asegura que el pasado sábado 22 de julio su expareja llegó a su vivienda para cumplir con la visita asignada y llevarse a las pequeñas para compartir con ellas. Para sorpresa de Inciarte, Yamdeimar aún no ha regresado a las niñas a su hogar.

Con la iniciativa de que las entregara, ella las vino a buscar a las 9:00 exactamente, yo no tenía ningún problema (…) no lo hizo, sino que aprovechó eso y se llevó a las niñas. No he sabido de ellas desde hace seis días”, manifestó el padre de las menores.