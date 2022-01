De Zulia a Bolivia a oscuras por una oportunidad y estabilidad laboral

La del venezolano Carlos García es una historia de resiliencia ante la pérdida total de la vista y un viaje en pos de mejores días desde su natal Zulia hasta la ciudad boliviana de Santa Cruz, desde donde ahora reivindica la inclusión laboral y el uso de las tecnologías de asistencia.

El venezolano tiene 39 años y llegó hace tres a Santa Cruz, la mayor ciudad boliviana, donde sobre todo se dedica a dar clases sobre el uso de la tecnología adaptada para personas con discapacidades visuales, auditivas o físicas.

A veces también da asesorías de tesis de grado en ingeniería o educación y cuando no le sale ninguno de esos trabajos, subsiste elaborando y vendiendo pan o comida típica venezolana, comentó.

Pero "eso es una lotería" que apenas le ayuda, ya que es diabético insulino dependiente y además envía dinero a su esposa e hijos en Venezuela, y como no tiene un empleo fijo, no puede traerlos a vivir a Bolivia.

El venezolano no busca asistencia, sino una oportunidad laboral para mostrar sus capacidades y tener la estabilidad suficiente para cumplir su más grande anhelo, que es reunirse con su familia.

García es ingeniero de sistemas y técnico superior en electrónica industrial, aunque en Bolivia solamente se le reconoce el segundo oficio porque sus otros documentos quedaron en Venezuela.

Hace doce años perdió la vista totalmente a causa de una retinopatía diabética y ha pasado por un proceso de adaptación "traumático" en el cual fueron vitales el apoyo de su familia y amigos, así como la decisión de dar el primer paso.

Cuando tuvo el problema era supervisor de producción en una empresa avícola, diseñaba páginas web y daba clases en una universidad, entonces le invadieron las dudas y el temor al qué dirán alentados por los prejuicios sobre la discapacidad, comentó.

"Dije cómo voy a trabajar ahora, qué va a ser de mi familia, qué me van a decir mis amigos, cómo voy a salir a la calle, ya nadie me va a querer, me van a rechazar, etc, porque es como le han enseñado a uno a percibir la discapacidad", indicó.