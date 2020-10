Critican a médico venezolano que sugirió uso de enjuague bucal para lavados vaginales

Luego de recibir un aluvión de críticas en las redes, un médico venezolano tuvo que aclarar el contenido publicado en sus historias de Instagram, donde se refería al uso de enjuague bucal para lavar la vagina antes de tener relaciones sexuales.

Un seguidor del cirujano plástico Roberto Valbuena, que tiene 29.000 seguidores en la red social, le preguntó: “¿Qué tiene que tener una mujer para que un hombre pueda hacerle sexo oral?”, a lo que este respondió que debía “oler muy limpia y perfumada”, recogió RT Noticias.

Acto seguido, el médico contó la “anécdota” de una pareja que supuestamente se hacía duchas vaginales con agua y “Listerine”, una marca de enjuague bucal antiséptico mentolado.

La publicación de Valbuena generó tantas reacciones en contra, con argumentos científicos, alegatos en defensa de los derechos de las mujeres y, por supuesto, de memes y comentarios sarcásticos, que el médico tuvo que aclarar la información que compartió con sus miles de usuarios, y que se situó en los primeros lugares de las tendencias de Twitter en Venezuela y otros países.

Según publicidad RT Noticias, ante las numerosas críticas, el cirujano plástico subió nuevas historias de Instagram para excusarse y aseguró que “lo que quería fomentar era la higiene del área genital femenina y masculina”.

De igual manera, recomendó “bañarse y estar un poco más aseado” para tener relaciones sexuales y afirmó que el hecho de haber referido la experiencia de su expareja no significaba que recomendara el uso de duchas vaginales, que desde hace años han sido desaconsejadas por los especialistas debido a que afectan el equilibrio del PH vaginal y dan paso a infecciones. “Yo solo puse una anécdota”, se excusó.

Científicos 2018: por favor, no dejéis de vacunaros.

Científicos 2019: no os bebías la lejía.

Científicos 2020: a ver, no uséis Listerine en la vagina.

Científicos 2021: mira, yo ya… haced lo que queráis.

— Dr. Pablo Barrecheguren 🧠 (@pjbarrecheguren) October 6, 2020