Crece la inquietud entre padres por regreso a clases presenciales intersemanales

Los colegios se alistan para retornar a clases el próximo 27 de septiembre en Venezuela bajo una modalidad presencial intersemanal, lo que quiere decir que los alumnos de tres años en adelante irán a la escuela los siete días de cuarentena flexible, algo que inquieta a los representantes consultados por Sputnik.

“Yo quiero que mi hijo vuelva a las clases, porque desde marzo de 2020 no ha tenido una escolarización normal por el Covid-19, lo único es que me preocupa cómo será su comportamiento, solo tiene siete años, no sé si los niños se van a cuidar, en la escuela casi nunca hay agua, siento que es un gran riesgo”, dijo a Sputnik Alberto Rivas de 38 años.