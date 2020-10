Crea, la consultora empresarial de avanzada que busca innovar en Venezuela y el exterior

View this post on Instagram

Nos forman con paradigmas bien rígidos dentro de lo que es el desarrollo de la dinámica Organizacional. . Son mas que comunes comentarios como, en las empresas No: • Se Llora. • Se Encuentran amigos • Se Abraza. • Se Generan afectos. • Se Comparte. • Se Comenta nada de tu vida personal. • Se Producen conexiones emocionales. . Si nos ponemos a analizar, pero con el corazón en la mano, sin duda concluimos que muchas veces pasamos más tiempo en las Organizaciones, que con nuestra familia, por lo tanto siendo seres sociales es imposible no generar vínculos o quitarnos todos nuestros roles para sólo asumir el empresarial. . En las organizaciones se viven triunfos y fracasos como en la vida, ¿Cómo no abrazarnos? Si no amamos lo que hacemos jamás podremos dar un valor diferenciador, por lo tanto ese cargo que ocupamos en una organización, está repleto de tareas y responsabilidades, por las cuales debemos apasionarnos para poner ese plus tan necesario, para salir del montón. . El amor en las Organizaciones entendido como un sentimiento de conexión, unidad, fuerza interna para el logro de los objetivos, compasión, trabajo colaborativo, liderazgo inspirador entre otros, sin duda se encuentra presente. . Cuando buscamos bienestar integral, sostenible y evolución nunca separemos el Amor.