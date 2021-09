Cortes eléctricos y fluctuación de voltaje dificultan el trabajo de los zulianos

Los racionamientos, fluctuaciones eléctricas y las fallas en la conexión a internet ha provocado que el quehacer de los zulianos se comprometa ante la vista gorda de las autoridades que, hasta el momento, no han anunciado ningún plan para hacer frente a la crisis energética que atraviesa el Zulia desde hace varios años.

Aunque los bajones ya forman parte de las rutinas en los hogares zulianos, José Batista, residente de Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez de la Costa Oriental del Lago (COL), comentó a Versión Final su odisea para poder trabajar a distancia y efectuar cualquier actividad desde su vivienda.

“La verdad, trabajo cuando puedo, poco se puede hacer ante una realidad infranqueable, es desafortunado pero así son las cosas”, refirió Batista, quien denunció que “la mayoría del tiempo la pasa sin servicio eléctrico” y que se mantiene agotado por los bajones, racionamientos y el calor que caracteriza a la entidad.

Conexión inestable

Aunado a la crisis eléctrica, los zulianos también reportan fallas en la conexión a internet: “Desde la llegada de la pandemia me tocó trabajar desde casa y ha sido muy estresante porque el internet se pone lento y tras cada bajón me da miedo encender mi computadora”, dijo Isis Graterol, vecina del sector San Felipe, San Francisco, quien lamentó que “desde hace año y medio se me quemaron dos CPU por los bajones, y la reparación no me la paga Corpoelec”.

Un caso similar atraviesa Manuel Lara, habitante de Milagro Norte, donde “muy poco se va la luz, pero la conexión cada día se pone más pesada” y le atrasa cumplir con sus jornadas laborales de forma virtual.

El internet no me deja trabajar ¿Que es esto? ¿Maracaibo? — Andreina Carolina (@Andreina_crb) September 28, 2021

Por su parte, Javier Paredes, residente de Integración Comunal, comentó que fue despedido de una tienda al inicio de la pandemia y que empezó a trabajar medio turno en un local para recargar botellones de agua.

“Anoche no pude dormir, hubo dos bajones, se fue la luz y empezó a llover. Con rabia y de mal humor me fui a trabajar para cumplir y todo bien, regresé a casa al medio día y tampoco había luz, pensé en ver una película o ver una serie y tampoco puedo porque el Wi-Fi dice que hay internet pero no me deja hacer nada y los datos son muy costosos”, añadió.

Calor insaciable y racionamientos

Usuarios de redes sociales rechazan que los racionamientos diario se realicen en horas del medio día por los calores que se han registrados en los últimos días: “Que robo es vivir en Maracaibo 1:52 de la tarde temperatura 45° de calor y vienen y te quitan la luz ah perdón saboteo verdad @OmarPrietoGob @NestorLReverol todos en noviembre a votar por el Economista para que siga este desastre de calvario”, escribió @ ANTHOAM5 a través de su cuenta Twitter.

La Sra. Gloria Lourdes Morillo, también denunció que “desde casi 2 años en La Urb. El Pinar- Sur Todos los días se va la luz de 12m a 5pm. Cuando el calor está en su punto” y catalogó la situación como un “castigo” injustificado para ella y su familia.

“Otra vez, diariamente, apagones y suspensión del servicio eléctrico por más de 3 horas en Maracaibo, las neveras y aires acondicionado dañados, esto no lo aguanta nadie”, añadió el abogado Fernando Díaz.

Ante la precaria situación, zulianos claman un plan para estabilizar el Sistema Eléctrico o un cronograma de racionamientos, “para no vivir con el desespero de que en cualquier momento se va y uno tiene que hacer todo rápido, sin dormir bien y con un cansancio insoportable”.

MARACAIBO-VENEZUELA, que te hemos hecho, para merecer este castigo desde casi 2 años en La Urb. El Pinar- Sur Todos los días se va la LUZ de 12m a 5pm. cuando el calor está en su punto. pic.twitter.com/kaA4dTBWpN — Gloria Lourdes Morillo R. (@GloriaLourdesM4) September 28, 2021