Corpoelec inicia cobro mensual de luz en el Zulia: tarifa única de Bs. 67

Luego de 14 largos años sin pagar el servicio de electricidad, ahora los zulianos tienen una nueva carga en su ya golpeado presupuesto: el recibo de luz. Desde este mes de junio, los usuarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) comenzaron a recibir en sus correos electrónicos la factura de cobro correspondiente al mes de abril.

La notificación, que en muchos casos no está llegando a la bandeja de entrada del mail sino a la carpeta de Spam K (correo no deseado), informa al contratante que “ya se encuentra disponible” su factura correspondiente al mes de abril de 2023 y que puede descargarla a través del portal https://pagos.corpoelec.com.ve.

Incluso, el enunciado está acompañado con una advertencia: “Evita multa por reconexión del servicio. Recuerda Usuario Solvente, Servicio Eficiente!”.

Durante este domingo 11 de junio, varios usuarios intentaron ingresar a la sección de pagos en el portal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), pero recibieron un mensaje que les indica que la página está en mantenimiento.

Sin embargo, personas que sí lograron ingresar a su factura virtual aseguraron que el monto en bolívares, aparentemente, corresponde a un pago único de 67 bolívares o aproximadamente 2.5 $ al cambio, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

Pese a que los zulianos estaban consciente que el cobro del servicio eléctrico llegaría en cualquier momento, luego de la aplicación del Plan Borrón y Cuenta Nueva, las reacciones en redes sociales en contra de esta facturación no se hicieron esperar.

En Instagram, el usuario identificado como @neudimerde comentó en la cuenta oficial @corpoelec_zulia: “Sinceramente ustedes son dos caras. Urbanización el Portal Maracaibo de nuevo sin luz lo arrecho de todo es que pasan el recibo de pagar el mes de Abril 67 bolívares. Que cinismo el de ustedes”.

“Pues sigan quitando la luz porque no tenemos pensado pagar nada cuando la luz se siga yendo. No engañaron con el borrón y cuenta nueva, ahora quieren hacer lo mismo pues no vamos a caer en eso”, precisó Neudimer de Jesús.

José Alcubilla también criticó en la cuenta de Corpoelec el eslogan de servicio eficiente: “Saludos, 4 horas sin energía eléctrica, cual es la razón? Sectores de San Francisco, hasta los domingos? Podemos decir que es eficiente el servicio? @corpoelec_zulia @corpoelecinfo”.

En noviembre de 2022, el ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol anunció la actualización de la base datos de Corpoelec en el Zulia con el “Plan Borrón y Cuenta Nueva”, con el objetivo de recuperar una pequeña porción de capital derivado de la cancelación del servicio para reinvertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional.

El plan duraría 60 días pero luego se extendió hasta el primer trimestre de 2023. Según Reverol el operativo contó con “300 mil usuarios poniéndose al día con el servicio (hasta marzo)”. Corpoelec impuso un pago único a los clientes residenciales por Bs. 400 ($ 40 a la fecha), que luego fue ajustado a Bs. 1.000 ($ 40,9 actuales a tasa de BCV).