Corpoelec aplicará racionamientos de cuatro horas “o menos” sin horario específico en Zulia

Omar Prieto, gobernador del Zulia, anunció que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), aplicará un Plan de Administración de Carga (PAC) de cuatro horas “o menos” pero sin horario específico “por diferentes razones” en los municipios de la entidad.

Queríamos informar sobre un Plan de Administración de Carga que solicitamos en visita a Corpoelec y le pedimos revisar a Santiago Arrieta, autoridad única de Electricidad en Zulia, para bajar el horario de seis horas y hemos logrado poder bajar la administración de carga a cuatro horas y hay sectores que no llegaron a cuatro, sino tres o una hora”, refirió el mandatario regional durante rueda de prensa.

Acotó que la empresa no pudo estipular un horario específico para los racionamientos “porque depende de muchos factores, incluso en el clima. Pero agradecemos a Corpoelec el trabajo y sí se garantizan cuatro horas”.

En cuanto al apagón registrado la noche de este domingo en la Costa Occidental del Lago, dijo que se produjo por una “afectación” en Cuatricentenario y en el Tablazo.

No se sabe la razón pero no queremos especular, lo importante es que ya estamos trabajando. Ya todos saben que el sistema va a ser atacado por aquellos que no quieren que se den el proceso electoral del 6-D y se vienen dando eventos como el corte de fibra de Cantv”, añadió.