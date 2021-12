Conviasa aclara que avión inundado con aguas negras no le pertenece

La aerolínea Conviasa aclaró este sábado, 18 de diciembre, que el el avión inundado de aguas negras no pertenece a la flota de su empresa.

A través de un clip que circuló en las redes sociales, se muestra un avión que se inunda de aguas negras en pleno vuelo. Además se señala que el hecho ocurrió durante un vuelo que se dirigía desde Santiago de Chile a Venezuela y que, ante la situación, debieron aterrizar en Lima, Perú, reseñó El Pitazo.

Sin embargo, la empresa estatal emitió un comunicado en el que desmiente la información. A través de su cuenta en Twitter aclaró que el avión que se muestra en un Boeing 737-300 y Conviasa no opera con estas aeronaves y que además no cuenta con permiso para abastecer en Lima, Perú.

Además señaló que la aeromoza que se muestra en el video viste de color rojo, mientras que las que trabajan en Conviasa usan un uniforme gris. Por lo tanto queda descartado que se trate de un avión que fue subcontratado por la empresa para terminar una ruta, como también señalaron algunos usuarios en Twitter.

#18Dic Aclarando a las páginas amarillistas que se dedican a desinformar, que ese avión No es de Conviasa por estas razones

1-Es un Boeing 737-300 Conviasa NO tiene esos aviones

2-Las aeromozas de Conviasa visten de color gris NO de ROJO

3-En PERÚ Conviasa no puede abastecer pic.twitter.com/OdheqUls2C

— Línea Aérea Conviasa (@LAConviasa) December 19, 2021