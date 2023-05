Convento de San Francisco de Asís desmiente rumores de venta del templo

Ante los rumores de una publicación reciente donde se señaló la presunta venta del Convento de San Francisco de Asís ubicado en la plaza Baralt de Maracaibo, el párroco Néstor Primera de la Catedral Metropolitana de los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y San Pablo declaró luego de la Eucaristía celebrada este sábado que “eso es mentira, este templo no está en venta”.

A juicio del presbítero el valor patrimonial cultural y arquitectónico del inmueble es incalculable, debido a que se trata "de una edificación con 400 años de historia de Maracaibo y del casco central que están marcada por las arquitecturas religiosas como el Convento, Santa Ana, la Catedral, Santa Bárbara”.

El sacerdote detalló que la desacralización no es algo demasiado habitual porque “la Iglesia tiene vocación de permanencia en el tiempo y por tanto no está planteado ese escenario, aunque ha sido una constante de ciertos personeros hacer fantasías de la plaza Baralt en los últimos diez años”. No obstante, apuntó que en caso que los frailes capuchinos tengan intenciones de vender “la primera opción la tiene la Arquidiócesis de Maracaibo, y de querer realizar la venta a un privado la comunidad franciscana tendría que ir a Capítulo, una reunión propia de su Orden y eso se hace en Roma”.

Afirmó que hay poca actividad en el templo pero esto no significa que esté cerrado a la feligresía. “Yo tengo bajo mi jurisdicción los templos de San Francisco de Asís y el de Santa Ana para celebrar las eucaristías y en el caso del Convento este fue dado en comodato a la Arquidiócesis de Maracaibo desde hace 20 años por la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos”.

También señaló que en el peor de los escenarios sería a través de un decreto de expropiación por parte del gobierno Nacional o Regional que se pudiese afectar la continuidad eclesiástica en el Convento “algo que se ha hecho en otros países debido a que los fieles ya no asisten y no se realizan oficios o porque se construyeron nuevos templos cercanos y han quedado en desuso”.

El párroco invitó y exhortó a quienes propagaron esta noticia a apoyar "en una campaña para recuperar algunas áreas que se han dañado en lugar de estar despertando zozobra en los feligreses mediante señalamientos poco éticos en la labor periodística, que no es más que la mentira”, agregó.