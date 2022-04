Conseturismo: "Zulia no recibe la atención del punto de vista turístico que merece"

Leudo González, presidente de Conseturismo, lamentó este martes, 12 de abril, que la región zuliana no reciba toda la atención a nivel turístico de cara a la Semana Santa 2022.

Por otro lado, estimó una movilización del 50 % dependiendo de las localidades y destinos durante la temporada.

Tenemos que tomar en cuenta destinos que no van a tener una ocupación que no descolle. Zulia no está recibiendo toda la atención del punto de vista turístico que se merece, pero ya vemos por ejemplo que se ha hecho un esfuerzo importante en Mérida, para ponerlo en el radar”, explicó durante una entrevista concedida a Unión Radio.