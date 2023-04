Conseturismo: Vuelos hacia Margarita durante Semana Santa aumentaron un 50 %

En una entrevista concedida al programa "2+2" de Unión Radio, el vicepresidente del Consejo Superior de Turismo (Conseturismo), Reinaldo Pulido, manifestó que los vuelos hacia la isla de Margarita tuvieron un aumento del 50 %, en comparación a temporadas pasadas, durante el asueto de Semana Santa 2023.

“La isla de Margarita llegó a niveles realmente importantes. Por ejemplo, en cuanto la operación aérea creció un 50 % en comparación con la Semana Santa del año pasado. Hubo muy buena movilización hacia las costas, como La Guaira y Río Chico”, detalló.

Aunque el turismo aéreo tuvo buenos números en varias zonas del país, la realidad fue muy distinta para el estado Mérida, lugar donde precisó Pulido que se vio afectado por las fallas de distribución de combustible.

No logró las expectativas de Semana Santa, aunque estaban preparados y celebraron la reapertura al 100 % del teleférico. No se logró porque la gente sabe que hay un problema de combustible importante y quien viaja por carretera no se va arriesgar”, explicó.