Conozca los nuevos precios tras el ajuste tarifario de Digitel

Según reveló en Twitter Movil_Apoyo, el plan Radicall Plus aumentó 14,29 %; el plan Inteligente Plus 500 MB escaló 6,82 % y el plan Inteligente Plus 1.1 GB subió igualmente 6,82 %, incrementos autorizados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones