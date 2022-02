Conozca las leyes que violó la polémica fiesta en el Tepuy

Una lujosa fiesta se realizó el pasado 4 de febrero en la cima de un tepuy en el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial Natural por la Unesco. Lo que ha generado revuelo en la opinión pública debido a la denuncia que diversas organizaciones ambientales han manifestado tras considerarse un daño al ecosistema que un evento de tal magnitud supone.

Y es que la polémica celebración viola diversas leyes al estar el Parque Nacional Canaima en un Sitio de Patrimonio Mundial Natural, regido por el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, Decreto N° 276, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.016 extraordinario de fecha 09/06/89.

Además de la filosofía y conceptos de las figuras que lo protegen viola los siguientes artículos del Reglamento 276:

Artículo 19 de las “Actividades Prohibidas” dentro de los parques nacionales: Por ser totalmente incompatibles con los fines de su creación, se consideran, entre otras: las aglomeraciones de personas y cualquier actividad en densidades de más de una persona por cada treinta (30) metros cuadrados, así como el aterrizaje de aeronaves civiles en áreas no autorizadas para ello.

Artículo 20 de las “Actividades Restringidas”: Aquellas que pueden ser autorizadas siempre que no deterioren el paisaje o los recursos naturales y que deban estar sujetas a las limitaciones y condiciones que para cada caso concreto imponga INPARQUES, a fin de garantizar que no ocurra tal deterioro; incluso, tal autorización podría estar condicionada a la realización de un estudio previo de impacto ambiental. En este artículo expresamente se consideran “restringidos” las siguientes actividades, entre otras: el uso de vehículos aéreos; el campamento con pernocta (siempre que sea en forma individual o en bajas densidades de personas) cuando ello se realice fuera de los sitios acondicionados para tal fin; la producción de sonidos o ruidos por parte de los visitantes (especialmente fuera de sitios expresamente zonificados como Zona de Recreación o Zona de Servicio) y que no podrá exceder los 57 decibeles (dBA) a 2 metros de distancia de la fuente sonora (salvo de 9:30 pm hasta las 5 am, lapso durante el cual estarán totalmente prohibidos el uso de cualquier fuente que genere tales ruidos o sonidos y deberá hablarse solamente en voz baja); actividades recreativas (siempre y cuando no se exceda, en un mismo momento y lugar, de la relación de una persona por cada 30 metros cuadrados); el expendio, tenencia y consumo de bebidas alcohólicas; el vuelo de aeronaves a una altura inferior a los 1.000 pies (305 metros).

Finalmente, hacer cumplir este Reglamento es obligación del Instituto Nacional de Parques, INPARQUES, obligación que se la impone una Ley aprobada por el Poder Legislativo, y por tanto no es delegable en otros organismos, autoridades, ni ministerios.

“Daño ambiental irreparable”

La ONG, SOS Orinoco y la comunidad indígena condenaron la fiesta en el tepuy de Canaima y alertan sobre daños ambientales irreparables.

En este sentido en un comunicado emitido por la ONG denuncia “Un Parque Nacional es un espacio natural superlativo, excepcional, que pertenece a todos los venezolanos, que por su inmenso valor no sólo ecológico sino simbólico, debe ser tratado como un templo sagrado de la naturaleza”.

En este sentido el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este miércoles que investigarán los posibles daños causados al Parque Nacional Canaima como consecuencia de una “fiesta” organizada en dicho lugar por una empresa y un grupo de personas.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar debido a la magnitud del evento así como las personas involucradas en el mismo, quienes poseen trayectoria en la farándula venezolana y otros apoyados por la administración de Maduro, Rafael Oliveros, director del Grupo La Marea y director General de Campamento Canaima, habría sido el protagonista la fiesta privada.