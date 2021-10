Congo Mirador, el pueblo flotante atrapado por el lodo y sin gasolina

Donde antes crecían peces ahora hay árboles de plátano y vacas pastando. La idílica vida en Congo Mirador, un pueblo de palafitos que parecían flotar sobre las quietas aguas de una laguna en Venezuela, se ahogó entre lodo y maleza.

“¿Cuándo habías visto vos matas en plátano aquí?”, lanza con ironía un pescador mientras navega los canales improvisados en este asentamiento en Zulia (oeste), reseñó Agence France-Presse (AFP).

Congo Mirador, famoso por estar dentro de la llamada “capital mundial de los relámpagos”, en el Lago de Maracaibo, sucumbió ahogado por sedimentos arrastrados por el río Catatumbo que nace en Colombia y desemboca en este lago, uno de los más extensos de Sudamérica.

Con su cauce natural alterado para la irrigación de fincas, el río fue arrastrando plantas acuáticas y lodo hasta tapar al pueblo.

Unos pilotes es todo lo que queda del ambulatorio local, donde enfermarse puede ser una condena. Muchas estructuras han sido canibalizadas: se han llevado puertas, techos, paredes. La imagen emula a un pueblo fantasma: de 200 familias, quedan unas 10.

Con la sedimentación, que ya era incontrolable en 2013, comenzaron a meterse serpientes, sapos y otros animales en los palafitos. Estos cambios provocaron la migración progresiva de buena parte de las 700 personas que llegaron a vivir entre las aguas de este ecosistema rodeado por bosques de manglares.

Congo Mirador parece, visto con un dron, una pradera cubierta por vegetación, pero en realidad es un gran pantano salpicado por casas ruinosas, describió AFP.

Negado a que todo se tape, Douglas Camarillo, de 62 años, duró 15 días abriendo canales por donde pasan los botes. Con el lodo hasta el pecho, excavó manualmente unos 130 metros por los que ahora puede atravesar su lancha y las de sus pocos vecinos.

“Yo a mi pueblo no lo dejo perder, mientras Dios me dé vida a Congo no lo dejo perder”, comenta a la AFP.