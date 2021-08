Confirman el primer caso de hongo negro en Mérida

El gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara, confirmó este martes el primer caso de hongo negro en la entidad. Se trata de una mujer de 50 años que, según dijo, está actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

A principios de mes inició el rumor de un posible caso mucormicosis, enfermedad causada por el llamado hongo negro, en Mérida. Esta condición se ha registrado en pacientes recuperados de Covid-19 o que estaban en proceso de recuperación. Hasta ahora, el país donde se reportan más casos es la India.

El primer caso en Latinoamérica se detectó en Uruguay, en un paciente diabético que días atrás se había recuperado de coronavirus.

Expertos comentan que es un hongo muy ubicuo, que está en diferentes ambientes, en las plantas, en las murallas, en los pelos del hongo del pan, que sale al dejarlo a la intemperie, etc. Es poco agresivo y es raro que provoque enfermedades en el ser humano. En general, lo provoca en los pacientes que tienen las defensas bajas o en aquellos pacientes con diabetes muy descompensadas.

En cuanto a la situación en Mérida, se trata de un caso autóctono del municipio Campo Elías, citando a las declaraciones del director del Corposalud, Rubén Dario Gallo.

La paciente está hospitalizada en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, también cursa con Covid-19 moderado”, comentó la autoridad de salud merideña hace dos semanas.

Se conoció que enseguida fue tomada la muestra para la realización de una biopsia en el laboratorio de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, que resultó positiva. Según fuentes médicas, la paciente presentó complicaciones por una sobredosis de esteroides, aunado a defensas bajas, lo que originó alteraciones en el sistema inmunitario y la exacerbación de otro tipo de hongos.

“Exigimos la vacuna. Si no estás inscrito en el sistema Patria no te vacunas, no puede ser. La vacuna debe ser para todos”, resaltó Guevara en entrevista para Unión Radio.

Por su parte, el director de Corposalud aseguró que “la paciente se encuentra en regulares condiciones generales” y que “el equipo médico del centro asistencial, se mantiene vigilante ante esta micosis que ya ha llegado a Venezuela”.

Electricidad y gasolina

Asimismo, el gobernador de Mérida alertó sobre la graeve escasez de combustible en el estado y los constantes cortes eléctricos.

Hay productores que para poder sacar sus rubros, desde los pueblos del sur, les dan 10 litros de combustible a la semana. No se consiguen los químicos”, destacó.

Ademá, dijo que la electricidad es un “problema” en toda la entidad. Explicó que hay comunidades, como la del Vigía, cuyas temperaturas son hasta 40 grados y “ahí se va la luz hasta 12 horas al día“.

Guevara dijo que la suma de los problemas ha afectado al turismo, “que es uno de los ingresos propios”.

Agregó que a final de mes “la capacidad hotelera se habrá cubierto de un 25 %, que es prácticamente nada comparado a los años anteriores”.

“Exigimos que nos abran el aeropuerto Alberto Carnevalli, donde definitivamente allí aterrizan quienes quieren y no quienes puedan”, comentó.