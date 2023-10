Conductores de "Fundabarrio" en San Francisco exigen asfaltado de calles en la comunidad

Conductores de la ciudadela Rafael Caldera en San Francisco asistieron a las instalaciones de la Alcaldía municipal para exigir el asfaltado de las calles de dicha comunidad, misma que afecta las unidades vehiculares que transitan a diario sus vías.

Este viernes, durante una concentración pacífica en los alrededores de esta edificación, un grupo de transportistas de la línea de carritos por puesto "Funda Barrio" exigieron al alcalde local pautar una reunión para abordar esta problemática.

Rubén Semprún, presidente de esta ruta de por puestos, precisó que la concentración no se trataba "ni siquiera de una manifestación, solamente necesitamos hablar con él (alcalde). No tenemos pancartas, no tenemos los carros rayados, lo único que necesitamos es que nos escuchen para que lleguemos a un acuerdo", dijo.