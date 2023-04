Con una cadena humana los maestros zulianos tomaron la estación del Metro

En una multitudinaria protesta, los maestros zulianos realizaron una cadena humana rodeando la estación Libertador del Metro de Maracaibo, para seguir en la lucha que lleva más de tres meses exigiendo al patrono las reivindicaciones salariales y la firma del contrato colectivo.

La manifestación, que comenzó a las 9:00 am de este jueves 20 de abril, tuvo el fin de convocar a toda la coalición magisterial del Zulia, representantes del gremio educativo y docentes de escuelas públicas y universidades para conformar una asamblea general liderada por ocho sindicatos zulianos.

A una sola voz, los maestros se tomaron de las manos y corearon: “Y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”, como símbolo del deseo de seguir trabajando en Venezuela y no tener la necesidad de emigrar por un mejor futuro.

El presidente de la Federación Nacional de Colegios y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev-Zulia), Cirilo Canales, reveló a Versión Final que seguirán a la espera de un aumento salarial, de no ser así, confirmó que se tomarán “acciones en la calle”.

Seguiremos en la calle y pendientes del aumento salarial. No queremos bonos, queremos salarios, porque el bono no está incluido en nuestras prestaciones sociales”, expresó el sindicalista.

Ante esto, el pasado jueves 13 de abril, el magisterio zuliano realizó una asamblea en la cancha de “El Pozón”, ubicada en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo, donde denunciaron “discriminación” hacia los docentes por los bonos, de apenas $30, que recibieron por el Gobierno nacional.

Mientras que, otros sectores como los militares “se les pagó un bono de 5 mil bolívares equivalente a 200 dólares”, aseguró Canales.

Asimismo, el presidente de Fenatev-Zulia informó que este viernes 21 de abril se realizará una nueva reunión con los sindicatos zulianos para seguir las exigencias salariales que afligen a los educadores.