Con multas de $90 hasta $600 sancionarán a quienes talen árboles en Maracaibo

En los últimos años, Maracaibo se ha enfrentado a la tala y poda de árboles en la ciudad, una costumbre que, además de amenazar al medioambiente, influye en las sofocantes olas de calor que azotan al municipio ante la falta de áreas verdes en los espacios públicos.

De tomar estas acciones sin antes solicitar un permiso al Instituto Municipal de Ambiente (IMA), la Ordenanza de Gestión Ambiental en Maracaibo establece que las personas naturales serán sancionadas con una multa que va desde 1,5 a 5 petros, mientras que a las personas jurídicas se les impondrán una sanción de 10 petros.

Actualmente, un petro equivale a 60 dólares o 1910,40 bolívares, calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) con fecha del lunes 21 de agosto. Por lo tanto, 1,5 petros estarían valorados en 90 dólares y 10 petros en $600.

En una entrevista concedida a Versión Final con José Ángel Pérez, presidente del IMA, ofreció detalles sobre cuáles son las únicas justificaciones para permitir talar un árbol en la ciudad, ya sea porque este obstruye las edificaciones o perdió su sanidad.

El funcionario aclaró que si algún forestal se encuentra enfermo, debe ser notificado al IMA para que sus agropecuarios empiecen a realizarle un tratamiento de 30, 60 o 90 días a la planta. Si después de los tres meses el árbol no presenta mejorías, las cuadrillas del Instituto Municipal de Ambiente procederán a cortarlo.

Otras de las razones para permitir la tala es si las raíces del tronco rompen las acercas, estructuras, brocales u obstruyen las cloacas de las edificaciones.

Si el árbol está enfermo lo ideal es primero ponerlo en tratamiento a ver si podemos, por ejemplo, combatir el comején, lamentablemente si no se puede combatir el comején allí si se hace la excepción y se tala el árbol, pero si no está obstruyendo alguna edificación o está enfermo, no hay motivo ni razón para talar un árbol, muchísimo menos sin permiso”, explicó Pérez.