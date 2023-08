Con 600 hombres y 35 maquinarias recolectaron desechos sólidos en 18 comunidades cercanas al Lago [+Fotos]

La Jornada de Saneamiento a orillas del Lago de Maracaibo, que realiza el Ejecutivo nacional en el marco del Plan de Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago, continuó este viernes 11 de agosto en Playa Macuto, sector ubicado en la avenida El Milagro, detrás de la Biblioteca del Estado.

El viceministro de Servicio de Gestión del Ambiente del Ministerio de Ecosocialismo (Minec), Hernán Toro, visitó la ensenada acompañado del Poder Popular y maquinaria pesada para extraer de la zona gran cantidad de plástico petrolizado, neumáticos viejos, calzados y hasta cascarones de nevera.

Estamos actuando en 11 municipios, hay que resaltar que los días viernes y sábado nosotros vamos a estar desplegados para dar el 100 % en estos municipios, hoy por ejemplo estamos actuando en 18 comunidades, además de una fuerza de tarea de 635 personas y más de 35 maquinarias que están desplegadas”, dijo Toro.

Además, resaltó que “esta semana sostuvimos una reunión con más de 70 instituciones donde pudimos articular para unificar una agenda de tareas que nos permita estar juntos en el territorio para poder avanzar (…) No vamos a tener un resultado exitoso con este tipo de jornada si nosotros no hacemos un trabajo de sensibilización en las comunidades, de no arrojar desechos a las quebradas”.

Estamento jurídico para el Lago

Entre otras acciones que tomarán, el viceministro Toro recalcó que “hemos planteado para la próxima semana un encuentro con legisladores del estado y los municipios, que nos permitirá proponer un modelo de ordenanza para aplicar el estamento jurídico; además planteamos la incorporación de la Misión Árbol, con cobertura en los 21 municipios y así instalar viveros comunitarios para garantizar la producción de las plantas autóctonas que ayuden a la reforestación del Lago”.

Asimismo, detalló que a través de Pdvsa y el Ministerio de Ecosocialismo propusieron el Centro de Conservación y Recuperación de fauna silvestre que manejará el Iclam con Pdvsa, que ya destinó una embarcación con un patrón de navegación, además de un cronograma de navegación diario y semanal para hacer un recorrido que permita la recuperación de la fauna.

Los días jueves la vicepresidencia de Servicios Públicos realizará balances y verá los alcances de la Comisión Presidencial. “Este beneficio es para el pueblo del Zulia, no tiene distingo político (…) la semana pasada alcanzamos 200 toneladas, si esta semana alcanzamos la cobertura 100 % de los municipios, mañana al finalizar la tarde tendremos un balance de lo que fue el despliegue de estos días”.

En cuanto a los derrames petroleros recordó que Pdvsa ya adquirió más de 500 kilómetros de tuberías que se colocarán con prioridad en las zonas de derrame.

“Hay que resaltar que somos un país con sanciones, 600 de ellas reposan sobre Pdvsa y eso ha mermado la inversión en la industria petrolera. Ya afortunadamente se están atendiendo estos problemas, el verdín del Lago va a pasar porque es un tema natural, y también va a pasar el tema de los derrames petroleros porque para eso se está trabajando”, concluyó.