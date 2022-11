Comunidades en Carabobo aún no se recuperan del desastre por las lluvias

El comisionado de análisis de gestión de riesgo y eventos adversos de la Alcaldía de San Diego de Carabobo, Jacobo Vidarte, señaló que en el sur y norte de la entidad todavía hay comunidades que no se han recuperado de las afectaciones por las lluvias.

En una entrevista este miércoles 9 de noviembre en el programa De Primera Mano por Radio Fe y Alegría Noticias, indicó que hay carreteras deterioradas que no han podido ser rehabilitadas. Añadió que algunas familias tuvieron sus hogares más de dos semanas inundados.

El comisionado Vidarte precisó que los habitantes de Carabobo deben estar precavidos ante el fenómeno de La Niña que está presentándose en el país con fuertes lluvias. Aclaró que una onda tropical no necesariamente se traduce en desastre, porque las lluvias son un fenómeno natural que se presenta cada cierto tiempo con grandes intensidades, sino que el hombre es quien auspicia el riesgo de desastre cuando se hacen construcciones de viviendas en zonas indebidas.

Asimismo, invitó a las personas de las comunidades a educarse en cultura de riesgo a través del equipo de Cuerpos de Bomberos y Protección Civil que ofrecen talleres de preparación gratuitos para los ciudadanos, reseñó el portal Radio Fe y Alegría Noticias.

“La preparación sobre los riesgos siempre va de la mano de cada uno de los ciudadanos”, apuntó. Añadió que tener educación y control sobre los riesgos evitará futuros desastres como un deslave o la construcción de casas en zonas inhabitables.

Más de la mitad del problema se soluciona cuando me ocupo. Cuando voy al cuerpo de bomberos más cercano y me educo sobre los riesgos, sobre una tormenta eléctrica, qué no hacer y sobre la construcción en zonas abnegadas”, expresó Vidarte.