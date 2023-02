Comunidad yukpa denuncia falta de insumos y médicos en la Sierra de Perijá

La comunidad yukpa asentada en la Sierra de Perijá, del municipio Machiques de Perijá, denunció la precariedad que existe en el sistema de salud público en la zona.

En nombre de los habitantes, el cacique de la etnia, William Manzano, indicó en entrevista a Radio Fe y Alegría, que no hay insumos en ninguno de los dos ambulatorios que tienen para atenderse y que sus hermanos de etnia no cuentan con algún médico que atienda sus necesidades.

“Viceministra, póngase la mano en el corazón. Hay pacientes que no esperan por horas, minutos, ni segundos. Usted bien sabe que el hospital está deteriorado. El poquito de incentivo que tenía de la quincena ya me lo gasté. 90 soberanos no aguantan, se fueron en tres inyecciones”, protestó el cacique Manzano.