Comunidad del Barrio Socorro 2 exige restitución de transformador dañado hace cuatro años

Más de 20 familias del Barrio Socorro 2 en la parroquia Cacique Mara de Maracaibo esperan desde hace cuatro años que Corpoelec sustituya el transformador número 921860.

Victoria Petit, habitante del mencionado sector, informó que en 2017 el transformador se dañó y solo tiene una fase eléctrica.

“Desde hace cuatro años vivimos con un poco de luz de 110 voltios, porque el transformador no tiene fase de 220 voltios. Hemos acudido a Corpoelec a solicitar que lo reemplace, pero no obtenemos respuesta y no queremos seguir viviendo en penumbras”, dijo Petit.

Por su parte, Lisbet Iraola, también habitante del Barrio Socorro 2, aseguró que “viven en condiciones inhumanas”, ya que las altas temperaturas que se registran en la ciudad afecta a los adultos mayores que viven en la zona y no tienen como encender los aires acondicionados.

“En 2018, Corpoelec con ayuda de la comunidad remendó los cables para que tuviéramos 110 voltios, pero esa no es la solución. Necesitamos un transformador nuevo porque en todo este tiempo lo único que hemos hecho es perder los electrodomésticos”, explicó Iraola.

La comunidad del Barrio Socorro 2 fue visitada por la concejala de Maracaibo, Elizabeth Martínez, quien exigió a la empresa estatal eléctrica, dar una respuesta a todas estas familias.

“18 familias de las que habitan aquí son adultos mayores que no merecen estar viviendo estas penurias por culpa de Corpoelec. La estatal eléctrica tiene que reemplazar este transformador y los de otras comunidades maracaiberas que también están viviendo la misma situación”, afirmó Martínez.