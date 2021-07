Comunidad de los Claveles reclama atención gubernamental ante crisis de los servicios básicos

Vecinos del sector Los Claveles, en la parroquia Cecilio Acosta, denuncian que tienen meses que no les llega el agua por tuberías, no cuentan con servicio de recolección de basura y continúan los cortes eléctricos por largas horas

Danilo Chirinos, vecino del sector, sostiene desde hace varios años no les llega el agua por aducción. Alega que el pasado lunes, tras un leve aguacero en gran parte de Maracaibo, los vecinos de la calle 96F de los Claveles, sacaron una tragavenado de dos metros y que eso atenta contra la seguridad de la comunidad. “Los colectores de agua colapsados y la acumulación de basura hacen que los animalitos salgan y por eso agarramos la culebra”, alerta.

Chirinos también emplaza a Hidrolago porque, según él, están haciendo manipulación de válvulas. “Deben venir a solventar este problema porque hay voceros de los consejos comunales que abren la válvula solo para beneficio de ellos”, advierte.

El también dirigente del Partido Centro Democrático (PCD), indica que un vecino de la calle 96F tuvo que hacer una perforación hasta la tubería madre de la calle y prende la bomba para que todos los que quieran agarrar agua, lo hagan.

“Ahora nos están volviendo a quitar la luz, desde febrero no vemos el agua porque en otros sectores tiene años que no se ve. Aquí no llega nada y ni decir los beneficios del CLAP porque hasta entre ellos mismos, los de los consejos comunales, se llevan las bolsas y nos dejan pasando hambre a todos”, dijo Dinora Chirinos, vecina de los Claveles.

En el centro de la calle 96F de esta populosa zona en Cecilio Acosta, dos carretillas con tobos, pimpinas y demás envases para recolectar agua, formaban parte de la protesta de los vecinos exigiendo a las autoridades atender sus exigencias.

Henry Uzcátegui dice estar dispuesto, al igual que sus vecinos, a dirigirse hasta el Palacio de Gobierno Regional y Municipal a llevar una carta con todas las denuncias y las exigencias de la comunidad. “Nosotros estamos cansados de esto. Siempre hay reuniones y reuniones y no llegamos a nada. Tenemos que estar carreteando agua, cuando llegamos de trabajar se nos va la luz, no podemos seguir permitiendo esto”, refiere.