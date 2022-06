Comisión de Comunicación del Parlamento estudia reformar Ley de Ejercicio del Periodismo

Ante la solicitud de los integrantes del Movimiento de Periodismo Necesario (MPN) y de la Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela (PPCV), la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) acordó estudiar la modificación de la Ley de Ejercicio del Periodismo.

El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Juan Carlos Alemán, informó que una vez que se realicen las consultas a sectores organizados del gremio de periodistas que hacen vida en diferentes áreas de la comunicación, se establecerá una hoja de ruta para alcanzar una propuesta concreta, así como las acciones a seguir y definir en los próximos días, apunta nota de prensa de la AN.

Expresó que la comunicación es un hecho cotidiano del ser humano y que ante los cambios de paradigmas hay que reconocer la práctica del ejercicio comunicacional.

En este sentido, señaló que la comisión actuará como un cuerpo colegiado, en el que diputados decidan, en el proyecto, los artículos a modificar y a incorporar y cuándo se elevaría a la Junta Directiva de la AN, recogió YVKE Mundial.

Por su parte, la diputada Gabriela Peña agregó que la Ley de Ejercicio del Periodismo lleva más de 30 años de vigencia y no se justifica que se viole la ley, por lo que considera elevar las acciones para infundir respeto. Propuso crear un movimiento comunicacional que emerja del Poder Popular como plataforma para lograr la diversidad.

Al respecto, el diputado Edgar González destacó que se debe rescatar la veracidad, la ética y la moral, para abrir un gran debate de la comunicación y del ejercicio del periodismo como un esfuerzo de todos para garantizar la verdad a las nuevas generaciones.

Recordó lo ocurrido con la mediática durante los hechos de abril de 2002, cuando difundieron la especie de que un sector de la población estaba matando a gente indefensa. Reiteró que esa acción generó mucho daño al país y a la verdad.

La vocera del Movimiento Periodismo Necesario (MPN), Helena Salcedo, explicó que la convocatoria a debatir la reforma de la Ley de Ejercicio del Periodismo es un tema muy sensible, debido a que la profesión es irrespetada, incluso por los propios periodistas, que han violentado principios éticos, al conspirar contra los usuarios de los medios de comunicación y no tener claridad del rigor profesional, respeto por la verdad y la libertad de expresión, prestándose a una campaña mediática con un fin político, que no es más que derrumbar al gobierno, concluyó.