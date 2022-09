Comerciantes en frontera colombo-venezolana: Reapertura no fue total ni real

Con el ingreso de gandolas desde Venezuela hacia Colombia y viceversa se dio por reabierta la frontera, al menos de manera comercial. Este intercambio fue suspendido en el año 2019 cuando Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia, tras el intento de ingreso de ayuda humanitaria.

Aunque gandoleros, gremios y empresarios celebran esta reapertura comercial, los ciudadanos tienen opiniones distintas y encontradas sobre lo que representó este hecho.

Para Rosa Vera, vendedora de manzanas en la frontera, la situación podría ser positiva si no siguieran existiendo limitantes para entrar o salir de Venezuela; es decir, si se pudiese transitar sin ningún inconveniente, en vehículos o de manera peatonal, reseñó El Pitazo.

“Que la abran de verdad es lo que queremos, esta reapertura no fue total y menos real porque los beneficiados son las empresas de gandolas y ya. ¿Cómo la chatarra nos va a beneficiar? No es justo porque lo que queremos es que podamos venir en buseta y no caminar o los que tienen carro hacer lo mismo. Esto es un show no sé para qué porque las personas seguimos en las mismas”, relató.

Y es que la reapertura comercial sugiere únicamente que los transportistas de carga pesada podrán cruzar los puentes y que Venezuela y Colombia podrán importar y exportar distintos productos, pero al menos por ahora, no está contemplado que haya tránsito de vehículos particulares.

Incluso, Víctor Bautista, secretario de fronteras del Norte de Santander, indicó que aún no se discute sobre la anulación de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que permite a venezolanos ingresar de manera peatonal a Colombia.

Al respecto Justo González, carretillero en el puente Simón Bolívar, aseguró no entender de qué se trata el intercambio comercial, si los pequeños empresarios o emprendedores no tienen cómo hacer transacciones con negocios de Colombia. Considera que es un beneficio para grandes empresas y no para todos.

“Yo quisiera dedicarme a la venta de gorras y correas en Ureña, Venezuela, pero no puedo pasar un camión con mercancía porque no hay información sobre cuándo o dónde se puede hacer. Los gobiernos pactaron con empresas y les dieron el privilegio pero no es real que hay relación comercial abierta, es solo para muy pocos”, expresó el hombre, oriundo de Caracas que migró a La Parada, Colombia, para trabajar.

Durante el retorno del presidente Gustavo Petro, en la mitad del puente hubo quienes le gritaban que abriera la frontera de verdad. También estuvieron quienes gritaron: “Petro sí cumplió”, haciendo referencia a la promesa electoral de abrir los pasos fronterizos.

El acto de ingreso y salida de gandolas concluyó sin mayores detalles de autoridades venezolanas o colombianas sobre si será a diario, semanal o cuál será la dinámica que tendrá de ahora en adelante el tránsito.

Sin embargo, para peatones, Migración Colombia modificó el horario de tránsito a su país, por lo que desde esta semana las personas podrán cruzar desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche y no hasta las 5:00 de la tarde como era anteriormente.