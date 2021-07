Colapsó puente que une a dos comunidades de Machiques

El puente que comunica a los sectores Primero de Mayo y Rafael Caldera del municipio Machiques de Perijá colapsó el pasado martes. Vecinos alertan que la situación se complica porque también se acumulan aguas servidas en el punto de la ruptura.

La ciudadana Carmen Caldera relató a Radio Fe y Alegría Noticias que “el problema es que se rompió el puente y esas aguas están detenidas y no soportamos el olor, tenemos niños que viven en frente de esa cañada, no duermen de noche por la pudrición que tienen esas aguas“.

También denunció la acumulación de mucha basura porque “el aseo tiene como un año que no pasa, y entonces la gente bota la basura ahí en la cañada, por eso se ha tapado y no corre el agua, y el puente está enterrado y no tenemos por donde pasar”.

Otro de los habitantes, identificado como Mario intervino, dijo que es uno de los más perjudicados porque la cañada le queda al frente y tiene que aguantar los malos olores. Dice que la situación ha empeorado por las lluvias de los últimos días.

Los vecinos de estos sectores le hacen un llamado a las autoridades del municipio para que arreglen el puente, destapen la cañada y recojan la basura antes del posible inicio de las clases presenciales en octubre.