Codhez aseguró que más del 80% de la población zuliana padece por falta de agua

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) tras un estudio realizado en la región, reveló que 84% de la población padece de una crisis hídrica, situación a que juicio del legislador José Barboza, ha desatado una crisis humanitaria y sanitaria en la entidad.

Para Barboza, reseñó el portal La Patilla las estadísticas son preocupantes. El simple hecho de que un zuliano no tenga el derecho de acceder a un vaso de agua purificada, es un crimen de lesa humanidad.

El dirigente político dijo que han solicitado a las autoridades nacionales encargadas del suministro y procesamiento del agua, una reunión para tratar esta crisis. Aún espera una respuesta.

Barboza recalcó que no le importa con quien tenga que conversar, pues lo importante es iniciar una mesa de trabajo para solucionar.

Ana Díaz reside del sector Cujicito, ubicado al norte de la ciudad de Maracaibo. Afirmó que el agua por tubería es como una especie de milagro en la zona.

Cuando mucho llega una vez al mes. Yo sólo tengo dos pipas de agua, y cuando se terminan, empieza el suplicio económico: son 5 dólares semanal sólo para llenar las pipas y comprar los botellones de agua. Gano 30 dólares a la semana. No lavo todas las semanas porque cuando lo hago, debo recargar el equivalente a cuatro o cinco pipas y la plata no me alcanza”, dijo.