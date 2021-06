Codhez: 6 de cada 10 hogares zulianos come una vez o nada en todo el día

En cinco de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en tres de cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más comunes son arepa con queso o con huevo. En el almuerzo la mayoría come pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos