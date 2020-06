Clínicas de Maracaibo cobrarían hasta 20 mil dólares para atender a sospechosos de Covid-19

Familiares de pacientes con síntomas similares al Covid-19, denuncian que algunas clínicas privadas de Maracaibo, exigen hasta 20 mil dólares por adelantado para poder atender a los pacientes sin previo diagnóstico.

Tal fue el caso de Carlos, un enfermero de 64 años, quien llegó a un centro clínico de la ciudad, donde ha tenido cobertura de seguro por más de 10 años, tras presentar fiebre, dolor de cabeza y nauseas. “Pero a mis familiares los frenaron antes de ingresar a emergencias y les exigieron un depósito de 20 mil dólares antes de constatar siquiera el cuadro de síntomas”, según reseña Tal Cual.

Los perjudicados relataron que otra de las condiciones impuestas por el centro de salud privado, fue que si el paciente daba positivo a la prueba rápida, debería quedarse solo, “cómo sabríamos qué tratamiento le iban a poner y lo que necesitaría”, cuestiona la familia.

Refirieron que tras una “ardua negociación”, les permitieron aportar la mitad del monto (10 mil dólares) con el único compromiso de cancelar el resto de forma inmediata si el paciente tratado daba positivo a la prueba de Covid-19. Afortunadamente el resultado dio negativo y Carlos ingresó a la clínica en compañía de uno de sus hijos. Hasta los momentos recibe tratamiento por un “cuadro viral”.

Otro afectada denunció que le cobraron un depósito de 17.500 dólares para comenzar a tratarla, “los gastos médicos son inciertos, sobre todo con la crisis económica y ahora sanitaria que atraviesa Venezuela”, refirió.

En este caso, la madre de la paciente falleció el pasado 19 de junio luego de presentar la misma sintomatología, y ahora los hermanos de la joven solicitan ayuda para costear los gastos de la clínica y proveerle mejores expectativas de sanación.

En otras clínicas privadas de la capital zuliana las enfermeras interrogan a los enfermos en la calle o en el estacionamiento, y si presenta síntomas de coronavirus les niegan el ingreso y los “remiten” a los CDI.

Anamaría cuenta que tuvo una “subida de tensión” el fin de semana pasado y acudió a un centro clínico cercano a su casa, ubicada en la urbanización San Miguel, en Maracaibo, según reseña el medio de comunicación.

No me dejaron bajar del carro. La enfermera se asomó y me pregunto ‘¿Cuáles son sus síntomas?’ Yo les dije que tenía la tensión alta, entonces me tomaron la temperatura y así fue como me dejaron pasar”, cuenta.