Citas perdidas, visitas canceladas y viajes pospuestos: Los estragos que dejó la toma de yukpas

Tras permanecer tomado el Puente sobre el Lago por un grupo de yukpas, este ya suma, desde las 6:00 am de este lunes 12 de junio, más de 11 horas de cierre, lo que ha generado diferentes quejas de usuarios quienes perdieron su cita de pasaporte, no pudieron visitar a familiares enfermos y se vieron en la obligación de cancelar sus diligencias al no poder cruzar el Coloso zuliano.

Los pasajeros varados en la cabecilla del Puente también resultaron afectados ante este escenario. Varios de ellos exigieron a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les “respetaran sus derechos” y los dejaran pasar ya que tenían el derecho de llegar a su destino.

Las exigencias solo desencadenaron que “un piquete de funcionarios” se colocaran en cadena con sus escudos para evitar el paso de transportistas y usuarios, lo que generó que las personas “se enfurecieran más”.

Por su parte, Ana Barroeta quien tenía planeado viajar a Valera a las 8:30 am cuando salió del Terminal de Pasajeros de Maracaibo, contó a Versión Final que los policías habían acordado “hablar con los yukpas”, pero esto no resultó beneficioso para todos.

Las autoridades comunicaron que hablarían con los Yukpas, ellos luego permitieron el paso pero solo a las unidades que permanecían desde temprano, sin exceder la velocidad, ni exigencias”, agregó Barroeta.

Asimismo, la interminable espera ha provocado que varios usuarios que permanecen sentido Costa Oriental del Lago- San Francisco tuvieran que posponer sus urgentes diligencias tras la tranca; mientras que, del lado de Maracaibo reportaron largas colas de gandolas de gasolina, camiones de alimentos y viajeros.