Choferes de Maracaibo reciben el dólar a Bs. 600.000 y cobran el pasaje en Bs. 500.000

Se acerca la Navidad y la usura está a la orden del día en Maracaibo pese a la pandemia del Covid-19. Este lunes 21 de diciembre el dólar paralelo cerró en Bs. 1.075.290,81 según @enparalelovzla pero los choferes de los carritos por puestos reciben la divisa a Bs. 600.000 pero cobran Bs. 500.000 por pasaje, es decir, casi $1.

Ernesto Batista, residente del barrio Guaicaipuro, ubicado al Oeste de la ciudad, denunció que los carritos de La Limpia esa tarifa; “me fui con una señora que también pagó con un dólar pero a ella no le dieron los 100 vuelto, porque ‘el chofer no tenia para darselo’ y la señora no digo nada”, comentó.

Batista, lamentó que los conductores del transporte público mantengan una “maraña” con la moneda extranjera ante la escasez del efectivo, “pero ves los oficiales del Cpbez en toda la parada de San Felipe, donde salen los carritos, y no dicen nada”.

Buses colapsados

A diferencia de los carritos por puesto, los buses cobran 100 mil bolívares por pasaje, “pero ya no respetan el distanciamiento social y meten a todo el mundo ‘espalda con espalda’ y la gente se sube por necesidad o para ahorrarse el poco efectivo que tienen”, relata Katherine Acosta, usuaria de la ruta Centro – Km 4.

Subes a un bus y ves gente sin tapabocas pero al chofer y al colector solo le importan ‘los cobres’ porque ahora manejan más dólares que bolívares y crean un negocio redondo a favor de ellos”, criticó Vanessa Bermúdez, quien fue hasta el casco central de Maracaibo para hacer sus compras previo a la Navidad.

La noche de este domingo 20 de diciembre, el Zulia sumó 100 casos de coronavirus mientras Venezuela reportó 294 contagios y cuatro fallecidos, para elevar la cifra total de contagios a 110.075.

Hasta la fecha, Venezuela contabiliza 4.625 casos activos, de los cuales el 94 % están asintomáticos, 5 % son pacientes moderados y 1 % están en condición de gravedad. De los contagios, un total de 3.518 son atendidos en hospitales, 744 en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 17 en clínicas privadas.