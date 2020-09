Chacao se convierte en la primera alcaldía en Venezuela que toma medidas para paseo de mascotas

View this post on Instagram

#26Sep Hagamos del paseo con nuestras mascotas, un recorrido lejos del #Covid19. En medio de la pandemia que vivimos, es importante mantener las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, así como tomar en cuenta algunos aspectos que son necesarios cuando se salga de la casa. Cuidar de tí, es cuidar de todos. Seguimos #UnidosXChacao