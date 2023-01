Celebran la bajada solemne de Nuestra Señora de la Paz en Trujillo

La imagen de la virgen Nuestra Señora de la Paz bajó este sábado a reencontrarse con su pueblo, en una misa solemne que se realizó en la iglesia Catedral del estado Trujillo, la cual fue presidida por el párroco Gustavo Godoy y concelebrada por los sacerdotes Yoanderson Cadenas de la Diócesis de Guanare y Joel Briceño, párroco de la Basílica Catedral Nuestra Señora de Coromoto del estado Portuguesa.

Con este encuentro inició la programación religiosa de las festividades en honor a la santa patrona de todos los trujillanos, de cara a la solemnidad número 453 el próximo 24 de enero, reseñó Últimas Noticias.

Durante la homilía, el presbítero Joel Briceño oró al espíritu santo por el discernimiento, la profundización y el abrazo al “banquete” que ofrece la palabra de Dios a todos los feligreses.

Asimismo, manifestó que los bautizados buscan ser santos, pero hay que amar a Dios colocándolo por encima de todo.

El ayer no existe el futuro tampoco, existe el hoy, hoy voy a ser santo, hoy no miento, hoy no digo malas palabras, hoy no hablo mal del prójimo, hoy me cierro a la envidia, hoy perdono, hoy oro, hoy voy a la eucaristía, hoy leo la palabra de Dios, hoy rezo el santo rosario”, expresó.