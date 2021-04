Celebración “Visión Global” arribó a su programa Nº 100 de manera ininterrumpida

El pasado lunes el programa “Visión Global” arribó a su transmisión Nº 100 de manera ininterrumpida, gracias al excelente trabajo de su moderador economista Alberto Sobalvarro, del Director General Licenciado Endrick Gil, de la Licenciada Anny Olivares en la producción General y del dedicado equipo de trabajo de medios que ha hecho posible posicionar este programa como el Nº 1 de la opinión Zuliana. “Visión Global” se ha caracterizado por presentar propuestas y análisis destinadas a brindar soluciones aplicables en el ámbito económico y social para el Zulia, Venezuela y el mundo, teniendo a su vez la tarea constante de mantener al pueblo informado del acontecer regional, nacional e internacional, así como de solicitar conjuntamente con el pueblo y el presidente de la República Nicolás Maduro, el levantamiento de las medidas coercitivas que afectan a la nación caribeña.

A través de este programa especial, se anunció que el economista Alberto Sobalvarro ha sido diagnosticado con el Covid-19, quien envió un mensaje a sus fieles seguidores, “desde que fui diagnosticado he estado bajo estricta vigilancia médica, reposo y aislamiento total, tomando todas las medidas médicas necesarias, esta enfermedad tiene más de un año golpeando la salud de hombres, mujeres, niños y jóvenes. Agradezco primero que todo a nuestro señor Jesús de Nazaret, a nuestro presidente Nicolás Maduro porque desde el primer momento ha tomado con responsabilidad esta situación de la pandemia, estoy agradecido con el Gobernador Omar Prieto y la autoridad única de salud en el Zulia, ya que han estado pendiente de mi estado de salud colaborando en la medida que pueden, me toca retirarme los días que sean necesarios para vencer esta nueva batalla que me presenta la vida de la mano con los médicos, las oraciones y la Fe infinita en Jesús de Nazaret, la compresión de todos ustedes, las bendiciones de mi madre, hijos, nietos, amigos y de mi compañera inseparable. Vamos a vencer y seguro estoy que pronto me volveré a reencontrar con todos ustedes”

En esta edición Nº 100 “Visión Global”, se complace en seguir llevando lo mejor cada lunes para su audiencia en sus secciones Visión Web, Visión Ciudadana y Gestión Gubernamental, en las cuales se mantiene informado del acontecer noticioso y trasmite la opinión del pueblo en diversos temas de interés, dando a conocer el trabajo que realiza el gobierno regional, municipal y local.

Durante esta entrega especial se hizo alusión a las propuestas económicas realizadas desde este programa con la ayuda del CIVEEG, las cuales son: impulsar las Zona de Desarrollo Económico Especial, Zonas Francas, Puertos Libres, Zonas Económicas Especiales,en especial la Zona Franca Internacional Guajira (ZOFIG) y la Zona Económica Especial Nigale, en el municipio Almirante Padilla, para romper las cadenas del bloqueo, así como solicitar la devolución del territorio Esequibo para reactivar la economía del país. Además, trabajar en desarrollar el potencial que poseen los municipios Guajira, Mara y Padilla, se realizó la propuesta de la Zona Franca del Sur del Lago y la solicitud de instalar en Santa Bárbara una oficina de Aduana Subalterna para que los exportadores del Sur del Lago lo hagan a través de embarcaciones, así también como la activación del aeropuerto de la zona para las exportaciones de cangrejas, plátanos, carne y productos lácteos, y el Nivel Óptimo de Liquidez Monetaria (NOLIM), para impulsar la economía del país.

De igual forma, se planteó la exigencia del levantamiento definitivo del embargo económico, las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales y la devolución de los activos confiscados en el exterior, las tres refinerías, las cinco mil estaciones de servicio, los 22 kilómetros de oleoducto, todos los terminales, puertos, muelles, los activos de Citgo en los EE.UU, la refinería de Monómeros en Colombia, la refinería Isla de Aruba, las acciones de PDVSA en Petrojamaica y las 31 toneladas de oro puro en Londres.

Durante la entrega especial del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, Acción 100.1 Fm y Pequiven 88.7 Fm, todo el equipo de producción, bajo la dirección de Endrick Gil desea la pronta recuperación del Economista, y eleva su oración para pedirle al señor Jesucristo por la sanidad del moderador, confiando que prontamente estará de nuevo en las pantallas de su programa. Invita a los televidentes y radioescuchas sigan conectados cada lunes, para estar informados de manera veraz y oportuna del acontecer regional, nacional e internacional.

Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod.