Castro: En Venezuela hay equipos preparados para detectar viruela del mono

El médico infectólogo Julio Castro informó que en Venezuela se dispone de equipos y personal preparados para detectar de forma efectiva la viruela del mono, luego de que el Ministerio de Salud confirmara el primer caso la tarde del domingo 12 de junio.

En una entrevista a Unión Radio, el especialista aseveró que "la labor del Instituto Nacional de Higiene es buena" debido a que disponen del personal y las pruebas necesarias para detectar esta enfermedad, una zoonosis (enfermedad transmitida por animales) que afecta principalmente en zonas de África central, reseñó Tal Cual.

Castro destacó que "esto da tranquilidad" a la hora de contener y crear los cercos epidemológicos necesarios. Recordó que la capacidad de transmisión del viruela del mono, comparada con el Covid-19, es bastante más baja.

La enfermedad se transmite por contacto piel a piel con una persona contagiada, contacto directo o indirecto con sangre de personas contagiadas. También puede propagarse a través de gotas de saliva, pero no con la misma efectividad de enfermedades que afectan el tracto respiratorio como el coronavirus.

El médico infectólogo también explicó que mientras "haya lesiones (en la piel), hay transmisión". Recordó que este tipo de viruela, menos letal que la humana, puede durar entre dos y tres semanas.

"Si este primer caso, que es importado, se logra aislar rápidamente, no deberías tener muchos casos secundarios. Lo que pasa es que el tiempo de incubación y de activación de esta enfermedad es más largo que el Covid-19", señaló.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó, hasta el 8 de junio, 1.285 casos confirmados por laboratorio y un caso probable en 28 países donde la viruela del mono no es habitual o no se había notificado previamente. Hasta ahora no se han reportado muertes asociadas a la enfermedad.

Además de las lesiones en la piel, los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos, agotamiento y ganglios linfáticos inflamados.

Castro recomendó al Ministerio de Salud incluir dentro de su vigilancia epidemiológica a las personas durante el vuelo que estuvieron sentadas cerca de la persona contagiada. "Pero esto no es una enfermedad que se va a trasmitir a medio avión, no es lo esperado", precisó.