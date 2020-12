Caso Güiria: Gobernador de Sucre admite no tener control de zarpes ilegales

Autoridades del estado Sucre contabilizan hasta el momento 23 personas fallecidas en el naufragio de la embarcación “Mi Refugio” cerca de las costas de Güiria, bote que habría zarpado el 6 de diciembre y cuyos primeros rastros del siniestro se supieron seis días después. Entre el 12 y el 15 del citado mes, han sido encontrados los cuerpos de nueve hombres, nueve mujeres y cinco niños.

El primer día fueron encontrados 11 cadáveres; para el 13 de diciembre se hallaron ocho más; dos más aparecieron el lunes 13 y el martes 14 otros dos cuerpos, que aún no han sido identificados. De la cifra total de los difuntos, 21 ya han sido enterrados según el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas.

Sobre el incidente, Rojas desconoce si el fallecimiento de las 23 personas ocurrió cuando la embarcación zozobró tras salir de Güiria o luego de haber sido devueltos por las autoridades de Trinidad y Tobago.

“No se tienen cifras exactas porque lógicamente al no ser un puerto legal, no hay lista de pasajeros. Está en investigación, no se puede determinar todavía objetivamente, porque no se ha encontrado un listín de pasajeros que digan ‘estos eran’”, aseveró.

De igual forma, reconoció no tener forma de conocer detalles sobre cuántos abordaron la nave o quiénes eran los que ahí viajaban al argumentar que ese peñero partió de un puerto clandestino, aunque sí precisó que los primeros cuerpos fueron encontrados a seis millas náuticas del puerto internacional de Güiria.

“Dicen algunos testimonios de familiares que acudieron a esa playa que habían partido de un puerto no autorizado. Estamos hablando de que tenemos más de 100 kilómetros de extensión marítima y más de 50 playas en esa zona”, dijo el gobernador de Sucre.

Edwin Rojas afirmó que para atender la situación, se trasladó desde Caracas el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, para determinar si es que «Mi Recuerdo» naufragó, zozobró o si fue un accidente. Indicó sin tener los datos concretos que la embarcación iba desde playa El Rincón en dirección a San Fernando, puerto en Trinidad y Tobago, a más de 100 kilómetros de Venezuela.

Trinidad y Tobago: Las fronteras están cerradas

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, aseguró el martes 15 de diciembre que manejan información que las 23 personas que naufragaron cerca de las costas de Güiria en el estado Sucre, sugieren que es un incidente relacionado con el tráfico de personas y dijo que este hecho no puede «pasar por alto».

«No se debe fomentar la trata y el tráfico de personas. Es muy triste que una vez más, los criminales involucrados en la trata y el contrabando de personas, a través de sus nefastas actividades, hayan causado la pérdida de vidas, y oramos por sus familias», dijo Young en una alocución ante el Senado de su país.

Reiteró que se encuentran en constante comunicación con las autoridades venezolanas y afirmó que las fronteras de Trinidad y Tobagp están cerradas y a pesar de eso, los migrantes venezolanos continúan llegando a sus costas.

El ministro Young negó que el personal de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago tuviera alguna participación en las circunstancias que llevaron a la muerte del grupo de nacionales venezolanos.

La mañana del domingo 13 de diciembre, el periodista Javier Ignacio Mayorca, de la fuente de sucesos, informó que a la morgue del hospital de Carúpano habían sido enviado 11 cadáveres, todos parcialmente descompuestos.

Cuatro de los fallecidos eran mujeres, cuatro más eran hombres. También había tres infantes, dos niños y una niña. Se presumía que todos iban a bordo del peñero ‘Mi Recuerdo’ que iba a Trinidad y Tobago, y que, habría deportado a territorio venezolano las autoridades de la isla. No obstante, presuntos familiares de los tripulantes de ‘Mi Recuerdo’ descartaron que estos tuviesen relación alguna con los cadáveres encontrados en Güiria.

TalCual en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.ElPitazo / La Vanguardia